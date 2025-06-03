Muğla, gece 02.44 sularında 5,8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede büyük paniğe yol açtı. AFAD'dan yapılan son açıklamalara göre, depremde şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Ancak depremin yarattığı korku, 14 yaşındaki bir çocuğun hayatına mal oldu. Edinilen bilgilere göre, 14 yaşındaki genç kız panik atak nedeniyle hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Deprem nedeniyle yaşanan panik ve yüksekten atlama sonucu 69 vatandaşımız yaralandı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, bu yaralılardan 14'ünün tedavileri olay yerinde yapıldı. 8 kişinin tedavileri ayakta tamamlanarak taburcu edildi. Ancak 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil servislerde devam etmektedir.

Çevre İllerde Hissedildi, Artçı Sarsıntılara Dikkat

Deprem, sadece Muğla'da değil, Marmaris, Antalya, Denizli, Aydın, Manisa ve İzmir gibi pek çok komşu şehirde de yoğun bir şekilde hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan sarsıntı sonrası, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, olası ihtiyaçlara karşı çalışmalarına hızla devam ederken, hasar tespit çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşları artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, hasarlı binalardan uzak durulması, bilgi kirliliğinden kaçınılması ve sadece resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.