Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile birlikte yürütülen geniş çaplı operasyonlar sonucunda siber suç şebekelerine ağır bir darbe vuruldu. Son bir haftadır devam eden operasyonlarda, 29 il merkezli olmak üzere toplam 52 ilde gerçekleştirilen baskınlarda 423 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 145'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 128'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemleri ise devam ediyor.

ÇOK YÖNLÜ SUÇ FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ

Şüphelilerin, çeşitli siber suç yöntemlerini kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde şu suç faaliyetleri belirlendi:

Nitelikli Dolandırıcılık: Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla "forex yatırım ortaklığı, kripto yatırım danışmanlığı, hediye çeki, araç kiralama/kapora, kiralık bungalov, ürün satışı ve dijital sazan sarmalı" gibi yöntemlerle vatandaşları mağdur ettikleri.

Yasa Dışı Bahis ve Kumar: Yasa dışı bahis ve kumarda kullanılmak üzere banka hesapları topladıkları, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları, kumar oynattıkları ve para nakline aracılık ettikleri.

Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi: Müstehcen çocuk görüntüleri bulundurdukları.

Bilişim Sistemlerine Girme: Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişerek haksız kazanç sağladıkları.



DEV OPERASYON 52 İLİ KAPSADI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla, Sivas, Van, Erzincan, Gümüşhane, Manisa, Kayseri, Niğde, Aydın, Afyonkarahisar, Edirne, Kahramanmaraş, Karabük, Bingöl, Kars, Bartın, Zonguldak, Tekirdağ, Ağrı, Karaman ve Mersin başta olmak üzere, Adıyaman, Çanakkale, Bitlis, Çorum, Hatay, Konya, Mardin, Malatya, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova, Yozgat, Trabzon, Eskişehir, Batman, Ordu, Hakkari, Elazığ, Erzurum, Kütahya ve Ankara dahil toplam 52 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Yakalanan şüpheliler hakkında "Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, en dikkat çekici detay ise suçtan elde edildiği belirlenen yaklaşık 5 Milyar TL'lik mal varlığına el konulması oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerini ve kahraman polisleri tebrik ederek, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" mesajını verdi.