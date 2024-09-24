26 Eylül Perşembe günü yapılacak olan Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu öncesinde tekrar başkan adaylığını açıklayan Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Yeni bir heyecanla genel kurula hazırlandıklarını belirten Başkan Müftüoğlu, “Şimdi yepyeni bir heyecanla bu genel kurula hazırlanıyoruz ve hazırlıklarımız hemen hemen tamam. Delegelerimizle görüşüyoruz ve iletişim halindeyiz. Hem yüz yüze, hem telefonla hem de iletişimle ekibimizle birlikte bu yeni kongreye hazırız. Burada yeni kongremizin tüm bisiklet ailesine ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

“Dünyada madalyalara koşan bir aile olarak hareket etmek istiyoruz”

Türk bisiklet tarihine önemli katkılarda bulunan Ünal Tolun, Ömer Şahin, Yalçın Arslan ve Erol Küçükbakırcı'nın kendisine destek mektubu vermesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Müftüoğlu, “Bisiklet camiası şu anda hakikaten tek vücut oldu. Ünal Tolun, Ömer Şahin, Yalçın Arslan ve Erol Küçükbakırcı başkanlarıma teşekkür etmek istiyorum. Uzun yıllar boyunca başkanlık yapmış tüm başkanlar şu anda bize destek verdiler. Demek ki bir birlik olmak istiyorlar. Bu birlikteliği de biz sağlamak istiyoruz ve tek yumruk halinde bisiklet dünyasını, bisiklet ailesini, Avrupa ve dünyada düzenlenen olimpiyatlarda madalyalara koşan bir aile olarak hareket etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Dünyadaki bisiklet turlarında hak ettiğimiz yerleri hep aldık”

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hakkında bilgiler veren Müftüoğlu, “Gelecek yıl TUR’un 60.’sı düzenlenecek. Bu 60 yılda neler geldi, neler geçti. Bu 60 yılın yaklaşık 44 yılını yaşayan başkanlar zaten destek verdiler. Demek ki onlar iyi şeyler yaptılar. Biz de onlardan aldığımız bayrağı daha iyi bir yere taşımak için çaba sarf ettik. TUR’un 60. yılını en iyi şekilde yapacağız ve zaten dünyadaki bisiklet turlarında hak ettiğimiz yerleri hep aldık. Bundan sonraki süreçte de World Tour olma hedefimiz devam ediyor, üç yıl sonra tekrar kontratımız var. Şu anda Pro Series kategorisinde ülkemizin en üst kategorideki organizasyonu olarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Olimpiyatlarda madalyalar almak için yola çıkacağız”

Türkiye'de yapılan bisiklet kamp eğitim çalışmaları ve turları hakkında konuşan Müftüoğlu, “Yılda 260 günün üzerinde kamp, eğitim çalışmaları ve yarışlar yapıyoruz. Yani yıl boyunca çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bisiklet kültürünün bugünlere gelmesinde her türlü desteği veren ve himayesini alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Başarılarımızda en büyük emekleri olan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, önceki dönem bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da teşekkür etmek isterim. Bakanımız Osman Aşkın Bak ile birlikte güzel şeyler yaptık. Avrupa ve dünyada madalyaya koşan bir bisiklet ailesi oluştu. 2009 yılında başlattığımız projeyi biliyorsunuz; Avrupa şampiyonu çıkarmıştık. Geçen yıl Avrupa ve dünyada tarihindeki ikinci ve üçüncü madalyalarımızı aldık. Bir bronz, bir gümüş madalya kazandık. Yeni seçilmemiz halinde olimpiyatlarda madalya almak hedefiyle yola çıkacağız” şeklinde konuştu.

"Türkiye'deki tüm yıldız sporcuları Konya'da topladık"

Türkiye'nin ilk inşa edilen kapalı velodromu olan Konya Velodromu'ndan da bahseden Müftüoğlu, “Bisiklet turizmi şu anda Türkiye'de yeni gelişen çok özel bir sektör. Bakanlarımız bisiklet dostu otellerle ilgili çalışmalar yapıyor ve bunun semeresini de görmeye başladık. Avrupa Birliği'nin 44 milyar dolarlık bisiklet ailesi, turizm gelirleriyle kurulan sektörün önüne geçmiş durumda. Bisiklet turizmini geliştirmek için bu velodromun ve diğer branşların turizm bölgelerinde yapılması, ülkemizin daha çok para kazanmasını sağlayacak. Ülkemizdeki bisiklet sektörünün gelişmesine katkı sağlayacağız. Ancak bunları yaparken velodromda gerçekten gelecekte çok önemli projeler gerçekleştireceğiz. Madalya getirdik; bugün yapmadık, dün de yaptık, evvelsi gün de yaptık, bugün de yapıyoruz. Gelecekle ilgili altyapı çalışmalarında, Türkiye'deki tüm yıldız sporcuları Konya'da topladık ve bir ağ oluşturduk. Bu sporculardan 20-25 tanesiyle birlikte, artık okullarını da oraya taşıyarak hem semt hem de tohum olarak, dünyadaki velodrom merkezlerinden birini Konya'da oluşturarak Türk bisikletinin şahlanacağını söylüyoruz” diye konuştu.

“Bir yıllık uzun bir maraton bizi bekliyor”

‘Yönetimsel olarak Avrupa ve Dünya Bisiklet Federasyonları'nda yer almayı düşünüyor musunuz?' sorusuna da yanıt veren Müftüoğlu, “Elbette ki, şu an zaten biliyorsunuz, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı olarak seçildik ve görevimize devam ediyoruz. Yakın zamanda Dünya Bisiklet Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyesi olarak görev alacağız. Bundan sonraki hedefimiz elbette daha üst düzey yönetimlerde yer almak. Daha önce dünya yönetiminde bulunduk; Dünya Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanlığı yaptık. Tekrar aynı görevlere talibiz. İlk önce inşallah bu seçimi hayırlısıyla geçtikten sonra tekrar Balkan, Avrupa ve dünya seçimlerine katılacağız. Bir yıllık uzun bir maraton bizi bekliyor. Türk bisikletini yönetimsel olarak dünyanın en üst seviyesine, lobilerimizle birlikte taşıyacağız” şeklinde konuştu.

Türkiye’de ilk defa Dağ Bisikleti Eliminator Dünya Şampiyonası’nın gerçekleşeceğini müjdeleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, “Eliminator disiplininde Dünya şampiyonasını Türkiye’de gerçekleştireceğiz ve bu, Türk bisiklet tarihinin en önemli adımlarından biri olacak” dedi.

“İlkokulu bitiren herkes bisiklet sürmeyi öğrenecek”

Altyapı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Müftüoğlu, “Altyapıyla ilgili, yıllar önce Milli Eğitim ile çok çalışarak müfredat programına bisikleti ekledik. Biliyorsunuz, spor liselerinde bazı okullar sadece bisiklet eğitimi veriyor. Bu da bisikletin farklı bir boyut kazanması anlamına geliyor. Jandarma ile birlikte başlattığımız güvenli okullarda bisiklet eğitimi ve sürüşü programını pilot bölgelerde devam ettirdik. Şimdi, daha önce Milli Eğitim ile yaptığımız gibi, müfredat programına soktuğumuz bisiklet eğitimini yeniden hayata geçiriyoruz. Artık ilkokullardan başlayarak, "Bisiklete binmeyen kalmasın" projesiyle, Milli Eğitim ile birlikte çok büyük bir proje başlatıyoruz. İlkokulu bitiren herkes bisiklet sürmeyi öğrenecek. Bununla ilgili tüm altyapımızı hazırladık. Türkiye'de yeni bir bisiklet dünyası oluşacak. Bu proje, ilkokuldan başlayarak, Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte çok önemli bir adım olacak. Altyapıya büyük önem veriyoruz. 2010 yılında İsviçre'de eğitim görmüştük; artık buna gerek kalmayacak. Dünya Bisiklet Federasyonu ile bu konuda anlaştım. Güney Afrika, Hindistan ve Kolombiya'da merkezler var. Artık Ortadoğu'nun eğitim merkezi Konya olacak. Bununla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. İsviçre'ye gitmeye gerek kalmadan, tüm hocalarla birlikte Konya'da yepyeni bir bisiklet ailesi oluşacak" diyerek sözlerini noktaladı.