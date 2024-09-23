AXA Sigorta Efeler Ligi’nin başlamasına sayılı günler kala, On Hotel’s sponsorluğunda ve Alanya Belediyespor’un ev sahipliğinde heyecan dolu bir turnuva düzenlenecek. 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek bu büyük organizasyon, Alanya Belediyespor’un yeni tesisi olan Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda yapılacak. Spor Toto Spor Kulübü, Cizre Belediyesi Spor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün katılacağı turnuva, voleybolseverler için tam bir şölen havasında geçecek.



KONUKÇU: BÜYÜK GURUR DUYUYORUZ

Turnuva ile ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu, “Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Voleybolun en güçlü ekiplerini Alanya’da ağırlayacağız ve hem takımımızı en iyi şekilde sezona hazırlayacağız hem de voleybol kültürünü ilçemizde daha da güçlendireceğiz. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" dedi.



KARACA: TÜM TARAFTARLARIMIZI SALONA BEKLİYORUZ

Alanya Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Ayşegül Karaca ise, “Bu turnuva, lig öncesi takımların son hazırlıklarını yapacağı çok önemli bir platform. Tüm takımların en iyi performanslarını sergileyeceklerine inanıyorum. Alanya’da voleybola olan ilginin artması için bu gibi organizasyonlar çok kıymetli. Taraftarlarımızı destek vermek üzere salona bekliyoruz” ifadelerini kullandı.