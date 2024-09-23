Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor, lig sonuncusu Adana Demirspor’a konuk oldu. Turuncu yeşilli ekip, zorlu deplasmanda elde ettiği 2-0’lık galibiyetle sezonun ilk 3 puanını almış oldu.

Maçın başlama düdüğünden itibaren etkili bir oyun sergileyen Alanyaspor, Güney Koreli forveti Ui-Jo Hwang’ın 4. dakikada attığı golle öne geçti. Hwang, 17. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının 2. golünü kaydetti ve Alanyaspor’a rahat bir nefes aldırdı.

Bu galibiyetle Alanyaspor, puanını 6’ya yükseltirken, Adana Demirspor mücadele boyunca gösterdiği performansla 1 puanda kalarak düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor, bu sonuçla birlikte ligdeki yükselişini sürdürme hedefini kuvvetlendirdi.