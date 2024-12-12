Alanya'daki turizm sektörü, ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ardından büyük bir belirsizlikle karşı karşıya. Elektronik ödeme sistemi “Mir”e getirilen ambargonun ardından, Gazprombank tarafından sunulan UnionPay sistemi de yaptırım kapsamına alındı. Bu gelişmeler, özellikle Rus turistlerin Alanya’daki rezervasyonlarını etkileyebilir. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, 2025 turizm sezonuna dair büyük beklentilerin içinde bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu tarz olumsuzlukların yaşanması tabii ki üzücü, ancak şu aşamada panik yapılacak bir durum yok” dedi. Bakanlığın durumu takip ettiğini ve ileride bir çözüm bulunacağına inandığını da vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi