Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılının ilk 11 ayında 42 milyon 719 bin, 2022 yılının ilk 11 ayında ise 42 milyon 164 bin ziyaretçi alan Türkiye, 2023 yılının aynı döneminde ise 46 milyon 725 binini yabancı, 6 milyon 17 bini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar olmak üzere toplamda 52 milyon 742 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Verilere göre 2023 yılının 11 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 2019’a göre yüzde 9,37 , 2022’ye göre ise yüzde 10,82 artış gösterdi.

2023 yılının Kasım ayında ise 2 milyon 525 bin ziyaretçi gelirken 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,02 düşüş kaydedildi. Son gerileme 2021 yılının Şubat ayında katılara geçmişti.

OECD ülkelerinde son durum

11 aylık dönemde, Avrupa-OECD ülkelerinden 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 10,85 artışla toplamda 18 milyon 310 bin ziyaretçi geldi.

Ocak-Kasım tarihleri arasında Avrupa'nın önde gelen diğer pazarları Almanya’dan 8,73 artışla 5 milyon 959 bin kişi gelirken, Avusturya’dan yüzde 9,19 artışla 467 bin, Fransa’dan yüzde 4,48 artışla 976 bin, İngiltere’den yüzde 12,44 artışla 3 milyon 711 bin, Polonya’dan yüzde 35,67 artışla 1 milyon 521 bin ve Yunanistan’dan yüzde 20,01 artışla 621 bin ziyaretçi geldi.

Öte yandan 11 ayda 559 bin ziyaretçi gönderen İtalya yüzde 43,45 artışla OECD ülkeleri arasında en çok artış kaydeden pazar olurken Hollanda’dan yüzde 1,89 düşüşle 1 milyon 183 bin ve Belçika’dan yüzde 0,64 düşüşle 570 bin ziyaretçi geldi.

Rusya pazarı Kasımda da düştü

İlk 11 ayda yüzde 23,02 artışla 6 milyon 83 bin ziyaretçi gönderen Rusya ise Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sıradaki yerini korudu. Rusya pazarında Eylül ve Kasım aylarında yaşanan düşüş Kasım ayında da devam etti. Kasım ayında Rusya’dan yüzde 21,44 düşüşle 245 bin ziyaretçi geldi. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısında Eylül ayında yüzde 5,34, Ekim ayında 12,45 düşüş yaşanmıştı.

Bu dönemde Ukrayna’dan yüzde 26,25 artışla 794 bin ziyaretçi gelirken BDT ülkelerinden ise yüzde 20,29 artışla toplamda 11 milyon 357 bin kişi Türkiye’yi ziyaret etti.

Çin pazarında artış var mı?

Ayrıca 11 aylık dönemde 2022’nin aynı dönemine göre ABD’den yüzde 32,43 artışla 1 milyon 227 bin, Japonya’dan yüzde 163,94 artışla 71 bin, Güney Kore’den yüzde 62,54 artışla 146 bin ve Çin’den yüzde 183,96 artışla 223 bin ziyaretçi geldi.

Körfez ülkeleri ne durumda?

Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında ise düşüş yaşanıyor.

Bahreyn’den yüzde 34,81 düşüşle 57 bin, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yüzde 15,59 düşüşle 107 bin, Irak’tan yüzde 12,69 düşüşle 987 bin, Katar’dan yüzde 26,45 düşüşle 63 bin, Kuveyt’ten yüzde 24,21 düşüşle 347 bin, Lübnan’dan yüzde 7,65 düşüşle 237 bin, Ürdün’den yüzde 21,87 düşüşle 369 bin ziyaretçi geldi.

Bu dönemde yüzde 2 milyon 291 bin ziyaretçi gönderen İran’da yüzde 4,68, 783 bin ziyaretçi gönderen Suudi Arabistan’da ise yüzde 70,26 artış kaydedildi.

KAYNAK: Turizm Güncel