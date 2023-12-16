Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aralık ayında gelen ziyaretçilerle Antalya’nın zirve yıl olan 2019’u geçtiğini belirterek, sezonun 12 aya yayıldığını ifade etti.

Vali Şahin, deniz-kum-güneş turizminin yanı sıra Antalya’nın kültür, spor ve kongre turizminde de ön plana çıktığını söyledi.

Kente en çok ziyaretçinin Rusya, Almanya, İngiltere, Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya ve Çekya’dan geldiği bilgisini veren Şahin, yıl sonunda 2019’u yüzde 5 aşmayı beklediklerini söyledi. Ziyaretçi sayısını hesaplamada hava yoluyla gelen turistleri baz aldıklarını ifade eden Şahin, diğer yollarla gelen ziyaretçiler de eklendiğinde “Bu yıl 20 milyon turisti ağırladık diyebiliriz” dedi.

Türkiye’nin 1 trilyon dolarlık dünya turizm pastasından alacağı daha çok pay olduğunu belirten Şahin, turizm geliri açısından ilk 5 ülkeye girmeyi hedeflediklerini söyledi

KAYNAK: Turizm Güncel