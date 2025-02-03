Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk enflasyon verilerini oluşturan ocak ayı rakamlarını duyurdu. Rapora göre, Ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 5,03 artış gösterirken yıllık enflasyon oranı ise yüzde 42,12 olarak kaydedildi.

Verilere göre 2025 yılı Ocak ayında TÜFE'deki değişim bir önceki yıla göre yüzde 42,12 olurken on iki aylık ortalamalara göre artış oranı yüzde 56,35 olarak gerçekleşti. Ana harcama grupları incelendiğinde ise eğitimdeki yıllık artışın yüzde 99.93 ile dikkat çektiği belirtildi. Ulaştırma grubunda ise bu oran sadece yüzde 23.14 ile sınırlı kaldı.

Ocak ayında ana gruplar itibarıyla giyim ve ayakkabı kategorisi geçen aya kıyasla -yüzde 5.17'lik bir azalma yaşadı; sağlık hizmetleri ise +yüzde 23.57’lik bir artış göstererek dikkat çekti.

İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji gibi kalemler hariç tutularak hesaplanan TÜFE’de de benzer bir trend gözlemlendi; aylık değişim yüzde 5.47 olurken yıllık bazda bu oran yüzde 42.08 seviyesine ulaştı.

Ayrıca açıklanan verilerle birlikte Şubat ayında kiralara uygulanacak tavan zam oranının da netleşmesi sağlandı; kiralar için geçerli olan zam oranının yüzde 56,35 olması bekleniyor.

Ekonomistlerin ocak ayındaki enflasyona ilişkin beklentileri ortalama olarak yüzde 4,29 seviyesinde bulunuyordu ve önceden yapılan tahminlerde yıllık enflasyonda düşüş öngörülmüştü—gerçekleşen rakamlar bunu doğrulamadığı için piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği düşünülüyor.

Sonuç olarak TÜİK’in açıkladığı bu veriler ışığında Türkiye'nin ekonomik görünümünde önemli etkilerin olabileceği öngörülüyor ve takip eden süreçte ekonomik istikrar üzerine tartışmalar devam edecek gibi görünüyor.