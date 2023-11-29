Dilan Polat’ın Alanya’da bulunan güzellik merkezi tarafından yapılan açıklamayla kayyum ataması vatandaşlara duyuruldu.
Güzellik merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
” 17 Kasım 2023 tarihi itibarı ile adli mercilerimizin verdiği karara istinaden, Sayın Dilan Polat ve Engin Polat’ın yönetiminde bulunan Dilan Polat A.Ş., Rise and Shine Kozmetik AŞ. ve diğer şirketlerin yönetimine, hukuki süreç sonlanıncaya kadar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ‘TMSF’ tarafından kayyum ataması yapılmıştır. Güzellik Merkezlerimiz ve Franchise şubelerimizle, markalarımızın sözleşmelerle hüküm altına alınmış tüm ticari faaliyetleri şeffaflıkla sürdürülmeye devam edecektir. Her geçen gün verdiğimiz hizmet, ürün kalitesi ve danışan memnuniyetimizi daha ileri taşıma kararlılığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”