Alanya Belediyesi trafik eğitiminde bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla yıl boyu çeşitli etkinlikler ve eğitimlerle çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Trafik konulu resim yarışmasında dereceye giren ve Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen ödül törenine Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Trafik Şube Amiri, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı sorumlusu ve Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı Bilge Toksöz, polis memurları, jandarma, görevli birim sorumluları, dereceye giren okulların müdürleri, resim öğretmenleri, öğrenci ve velileri katıldı.



BİSİKLET, PATEN VE KAYKAY SETİ HEDİYE EDİLDİ

Alanya Belediyesi tarafından kent genelinde ilk ve ortaokullar arası düzenlenen ‘trafik’ konulu resim yarışmasında dereceye giren çocuklara hediyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat tarafından verildi. Dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin yanısıra bisiklet, paten seti, kaykay seti kask, dizlik gibi koruyucu tertibatlarıyla birlikte takdim edildi.



YÜCEL: “BU YIL 132 BİN ÖĞRENCİ VE VATANDAŞA EĞİTİM VERDİK”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dereceye giren öğrencileri tek tek tebrik ederken yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’mızda sadece bu yılın Ekim ayına kadar 132 bin öğrenci ve vatandaşımıza ulaştık. Trafikte daha bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla gerek buradaki parkurumuzda gerekse okullarda eğitimler veriyoruz. Merkezimizde hafta sonları anne babalarla birlikte dersler işliyor, çocuklarımızın sınıfta teorik olarak öğrendiklerini minyatür eğitim pistimizde uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Bugün yarışmamızda dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Her birine sağlıklı ve başarılarla dolu bir ömür diliyorum.”