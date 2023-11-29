Alanya’da çeşitli alanlara hitap eden esnaf odalarının başkanları Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. Hasan Ağalar Konağı’nda misafirlerini ağırlayan Başkan Yücel, Esnaf ve Sanatlarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Gök, Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Alataş, Alanya Metal İşleri Odası Başkanı Ali Rıza Açman, Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değrimenci, Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, Elektrikçiler Odası Başkanı İlyas Bayır ile birlikte verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti. Alanya’nın daha iyi yerlere gelebilmesi için yapılan toplantı ile alakalı Başkan Yücel şu kelimeleri kullandı:

‘’ Değerli Oda Başkanlarımızı misafir ettik. Odalarımızdan gelen ortak talepleri dinlerken çözüm odaklı verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Alanya’mız için birlikte çalışmaya, üretmeye, ürettikçe gelişmeye devam edeceğiz.