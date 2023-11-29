Alanya’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen şiddetli yağış ve fırtına, denizde dev dalgalar oluşmasına neden oldu. Dev dalgalar adeta görsel bir şölen sundu ve muhteşem manzarayı tüm vatandaşlar sosyal medya hesaplarından paylaştılar. Kim olduğu bilinmeyen bir gencin dev dalgaları sahilden izlediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Alanyaçda çekilen görüntü milyonlarca izlenirken vatandaşlarda yorumları ile derdi olan gence destek oldular. Bu videoya bir yorumda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den geldi.

Başkan Yücel, o video yaptığı yorumda şu ifadelere yer verdi:

“Kardeşim ne sorunun varsa bana direkt ulaşabilirsin. Her türlü sorununda yanındayım, elimden geleni yaparım.”

Başkan Yücel’in yorumuna birçok kullanıcıdan güzel yanıtlar geldi. İşte Başkan Yücel’in yorumuna verilen yanıtlar:

-Halkın içinde halktan biri

-Duyarlılığına sonsuz teşekkürler başkanım

-Başkanın gözünden hiç bir şey kaçmıyor

-Halk adamı

-Başkan böyle yazıcaksa bende hemen dertlenicem