Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Mersin, Edirne ve Hakkari'de gerçekleştirdikleri üç operasyonla büyük bir başarıya imza attı. Mersin Gümrük Limanı'nda yapılan operasyonda 356,6 milyon Türk Lirası değerinde 24 adet lüks araç ele geçirilirken, Hakkari ve Edirne'de yürütülen iki ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 720 milyon Türk Lirası olan 608 kilogram kaçak madde bulundu. Olaylarla ilgili olarak Mersin, Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi