Trendyol Süper Lig ’in 22. haftasında Corendon Alanyaspor, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç sonrası, Alanyaspor taraftarını desteklemek amacıyla İzmir’e giden taraftarları taşıyan otobüsler, dönüş yolculuğunda Göztepe taraftarının çirkin saldırısına maruz kaldı.

Yaşanan olayda, Alanyaspor'u destekleyen taraftarları taşıyan otobüslerden biri, Göztepe taraftarları tarafından taşlanarak hedef alındı. Saldırı anında korku dolu anlar yaşanırken, olay yerindeki havanın gerilmesi dikkat çekti. İlgili görüntülerde, otobüslerin taşlandığı anlar kameraya yansıdı.

Saldırıdan etkilenen iki otobüsten biri kaza yaptı, ancak olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı bildirildi. Taraftar gruplarının ve spor kulüplerinin, böyle şiddet olaylarının önlenmesi için daha fazla önlem alması gerektiği ifade ediliyor. Yaşanan olaylar sonrasında spor camiasından Alanyaspor taraftarlarına geçmiş olsun mesajları geldi.

Alanyaspor’dan Taraftarlara Geçmiş Olsun Mesajı



Göztepe maçı sonrası yaşanan çirkin saldırı ve kazanın ardından Alanyaspor, resmi sosyal medya hesapları üzerinden geçmiş olsun mesajı yayımladı. Alanyaspor tarafından yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:



’’Taraftarlarımıza geçmiş olsun!



Takımımızın bugün deplasmanda oynadığı Göztepe maçının ardından Alanya’ya dönüş için yola çıkan taraftarlarımızı taşıyan otobüslere taşlı saldırı yapılmış, bir otobüs de İzmir’de maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir.



Saldırıya maruz kalan ve kaza geçiren tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Saldırıyı şiddetle kınıyor ve saldırganların tespit edilerek gerekli cezaları almaları için olayın takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

Takımımızı maç boyunca destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ederiz!’’