Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören 22 yaşındaki Alanyalı öğrenci Bertuğ Kaan Girgin, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Bursa Işıklar Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören Bertuğ Kaan Girgin'in aniden rahatsızlanmasıyla başladı. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Girgin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Acı haber, Girgin'in ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Konaklı Bölge Trafik'te görevli polis memuru Yasin Girgin'in oğlu olan Bertuğ Kaan Girgin'in cenazesi, bugün Avsallar Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine katılan kalabalık, Girgin'e son görevlerini yerine getirerek gözyaşlarıyla uğurladı.