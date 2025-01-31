Antalya İl Emniyet Müdürlüğü birimleri, genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Muratpaşa İlçesi Zeytinköy bölgesinde gerçekleştirilen "Şafak-07 Huzur-2" operasyonu, 55 ekip ve 177 personelin yanı sıra helikopter ve drone desteğiyle düzenlendi.

Operasyon sırasında toplamda 25 adrese eş zamanlıın yapıldı. Yapılan aramalarda; 4 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kılıç, 45 adet tabanca fişeği, 17 adet tüfek kartuşu Ayrıca, 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonun sonucunda farklı suçlardan aranan toplamda dört şahıs yakalandı. Bununla birlikte, on şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Antalya genelinde huzurun sağlanması adına yürüttükleri çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.