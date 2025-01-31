Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. Sosyal medya hesapları üzerinden sahte tatil reklamları vererek vatandaşları dolandıran şahıslar, ilimiz merkezli olarak düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 6 farklı ilde tespit edildi.

Operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden iki tanesi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin yalnızca karada değil siber ortamda da yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle devam edeceğini duyurdu. Vatandaşların bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.