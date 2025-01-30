Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde genel trafik uygulamaları düzenleyerek sürücülerin ve araçların denetimini sağladı. Toplamda 1.892 araç kontrol edilerek, 158 araca toplamda 503 bin 757 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, 23 araç trafikten men edilirken, 2 şahıs yakalandı. Bu uygulamalarım, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uymayan sürücüleri tespit etmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Alanya’da gerçekleşen bu denetimler, bölge halkı ve sürücüler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi