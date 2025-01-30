Alanya'nın gözde bölgelerinden biri olan İskele'de bulunan Harbour Restaurant'ta bir yangın çıktı. İlk belirlemelere göre baca yangını olduğu tahmin edilen olay, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Yangının çıktığı anlarda restaurantta bulunanlar kısa süreli bir korku yaşarken, olaya müdahale eden itfaiye ekipleri hızla harekete geçti. Yangın, ekiplerin etkili çalışması sayesinde kısa sürede kontrol altına alınarak daha büyük bir felaketin önüne geçildi.

Olay sonrası yangının çıkış nedeni ile ilgili detaylı incelemenin başlatıldığı bildirildi. Alanya halkı ve ziyaretçiler arasında endişeye yol açan bu durumun ardından yetkililer, yangın güvenliği konusundaki önlemleri artıracaklarını ifade etti.