Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz genelinde son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operatif çalışmalar ve operasyonlar sonucunda etkileyici sonuçlar elde edildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan 26 olayda 40 şüpheli şahıs gözaltına alındı ve bu şahıslardan 21’i tutuklandı.

Daha başka bir boyutta, "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan 151 olayda 154 kişi yakalandı. Aranan şahısların takibinde ise uyuşturucu suçları nedeniyle aranan 16 kişi yakalandı, bunlardan 11’i cezaevine teslim edildi.

Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 13 oturumda 429 katılımcıya uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Operasyonlar sırasında toplam, 13 kilo 450 gram skunk, 2 kilo 223 gram esrar, 1 kilo 48 gram metamfetamin, 1.860 adet sentetik ecza, 131 adet sentetik kannabinoid (A4), 53,43 gram kokain, 21,12 gram eroin, 6 kök kenevir bitkisi, 6 adet hassas terazi, 8 adet ateşli silah ve 70 fişek ele geçirildi. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası, Euro ve Dolar da bulundu.



Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek ve zehir tacirlerine geçit verilmeyecek.