Son bir hafta içinde Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kapsamlı "HÜCRE" operasyonları ile 9 ayrı organize suç örgütü etkisiz hale getirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, Kırşehir, Kahramanmaraş, Aksaray, İstanbul, Hatay, Balıkesir, Tunceli, İzmir ve Antalya illerindeki liderleriyle birlikte çok sayıda suçlu yakalandı.

Operasyonlarda yakalananan elebaşılık yapan isimler arasında;

- Kırşehir'de M.C.K.

- Kahramanmaraş'ta M.Y.

- Aksaray'da Y.T.

- İstanbul'da A.A.

- Hatay'da E.B.

- Balıkesir'de M.A.K.

- Tunceli'de S.M.

- İzmir'de E.K.

- Antalya’da ise M.D. yer aldı.

Toplamda 76 şüpheli gözaltına alınırken bu şahısların 50’si tutuklandı, 25’i hakkında adli kontrol kararı verildi* ve birinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlardan arandığı belirtilirken; bunlar arasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “silah ve mühimmat kaçakçılığı”, “tefecilik”, “nitelikli dolandırıcılık” gibi birçok ciddi suç bulunmaktadır.

Operasyonlar sonucunda yapılan aramalarda; 10 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, sayısız bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen bu başarılı operasyonda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile kahraman jandarmaya teşekkür edildiği belirtildi.

Yetkililer ayrıca ülke genelinde kendini hukukun üzerinde gören organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.