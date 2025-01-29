Alanya’da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 26-27 Ocak 2025 tarihlerinde genel trafik uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda toplamda 887 araç kontrol edildi.

Uygulamalar sonucunda 363 araç ve sürücüye idari ceza kesilerek toplam 1 milyon 481 bin 297 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, yapılan denetimlerde kurallara uymayan 12 araç trafikten men edildi.

Bu türden trafik uygulamalarının devam edeceği belirtilirken, emniyet yetkilileri vatandaşları kurallara uymaya ve dikkatli sürüş yapmaya davet etti. Trafik kazalarının önlenmesi için alınan bu tür önlemlerinin önemine vurgu yapıldı.