Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığının yeni başkanı olarak Dr. Ferhat Gündoğdu'nu atadı. Bu gelişme, Türk futbolunun hakemliğine dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, Ferhat Gündoğdu, daha önce Nihat Özdemir döneminde MHK başkanlığı yapmış ve Nisan 2022 tarihinde görevinden istifa etmişti. Şimdi ise, yeniden bu önemli göreve atanarak Türk futboluna katkıda bulunmayı hedefliyor.

Gündoğdu'nun ekibi de şu şekilde oluştu:

Başkan

Dr. Ferhat Gündoğdu

ÜYELER

Ahmet Şahin

Yunus Yıldırım

Sebahattin Şahin

Hikmet Öksüzoğlu

Mustafa Kamil Abitoğlu

İbrahim Çınar

Ziya Çetin

Ali Zağlı