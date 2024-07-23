Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığının yeni başkanı olarak Dr. Ferhat Gündoğdu'nu atadı. Bu gelişme, Türk futbolunun hakemliğine dair önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
TFF'den yapılan resmi açıklamaya göre, Ferhat Gündoğdu, daha önce Nihat Özdemir döneminde MHK başkanlığı yapmış ve Nisan 2022 tarihinde görevinden istifa etmişti. Şimdi ise, yeniden bu önemli göreve atanarak Türk futboluna katkıda bulunmayı hedefliyor.
Gündoğdu'nun ekibi de şu şekilde oluştu:
Başkan
Dr. Ferhat Gündoğdu
ÜYELER
Ahmet Şahin
Yunus Yıldırım
Sebahattin Şahin
Hikmet Öksüzoğlu
Mustafa Kamil Abitoğlu
İbrahim Çınar
Ziya Çetin
Ali Zağlı
Editör: Can KISA