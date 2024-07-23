Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında temsilcimiz Corendon Alanyaspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Altınordu Altyapısı’nda yetişen U19 Milli Takım oyuncusu olan genç file bekçisi Mert Furkan Bayram ile 5 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.

Alanyaspor’da Serdar Dursun İddiası!

Alanyaspor'un transfer gündemi hareketleniyor. Alanyaspor'un Fenerbahçe'den eski forvet Serdar Dursun ile görüşmelere başladığı iddia ediliyor. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün Alanya’ya gelen Dursun, akşam yemeğinde Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile birlikte olduğu ve anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Önümüzdeki günlerde imzaların atılması bekleniyor.

Serdar Dursun'un, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 35 maçta 9 gol attığı bilgisi de paylaşıldı. Takımın yeni sezona yönelik hazırlıkları sürerken, Serdar Dursun'un transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merakla bekleniyor. (CAN KISA)