Motor sporlarında Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) ve Dünya Supersport Şampiyonası (WSSP) heyecanı, Çekya Most Pisti’nde gerçekleşen etapla devam etti. Alanya Belediyesi ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) işbirliğinde motor sporlarında dünyanın en prestijli yarışlarında mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü ile Bahattin Sofuoğlu’nun yarışlarını, tarihi Kızılkule önünde kurduğu dev ekranda canlı yayınladı.

RAZGATLIOĞLU ÜST ÜSTE 10. KEZ DAMALI BAYRAĞI GÖĞÜSLEDİ

Yarışın başlamasıyla 2. sıraya gerilese de alışık olduğu gibi yarışı en önde tamamlamayı başaran Toprak Razgatlıoğlu, 10. kez üst üste damalı bayrağı ilk göğüsleyen sporcu olmayı başardı. Elde ettiği sonuçla hafta sonunu üç zaferle tamamlayan Razgatlıoğlu, Çek Cumhuriyeti’ndeki zaferiyle arka arkaya üçüncü hat-trick'ini yaparken, aynı zamanda 10. zaferini almış oldu.

O ÖNCÜ’DEN TEŞEKKÜR

Yarışı, Razgatlıoğlu’nun abisi Tümay Razgatlıoğlu, Moto 2 Dünya Şampiyonası

yarışçısı Deniz Öncü, Türkiye SBK ekibi de heyecanla izledi. Alanya Belediyesi’ne, güzel ve anlamlı bir etkinlik için teşekkür eden Deniz Öncü, “Toprak abimi ve kardeşimi Çekya’da düzenlenen yarışlarda, Alanyamızdan canlı izleyebildiğimiz için çok mutluyum” dedi.