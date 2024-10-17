Finallerde; Manavgat Belediye Spor, 19 Mayıs Belediye Spor, Gevaş Belediye Spor, City Line Alanya Belediye Spor, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Karasuspor, Erciş Belediye Spor, Karataş Belediye Gençlik ve Spor, Espiyespor, Gümüldürspor, Adilcevaz Belediye Spor, Erzin Belediyesi Uluçınar Gençlik ve Spor takımları mücadele ediyor. Türkiye Bölgesel Lig Etaplarının birincilerinden oluşan Süper Finallerinin ilk gününde Alanya’mızı temsil eden City Line Alanya Belediye Spor takımı, Aile Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nü 16-1 lik bir skorla yendi.

ŞAMPİYON AVRUPA’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

18-19 Ekim 2024 tarihlerinde oynanacak olan maçların ardından gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. 21 Ekim'deki çeyrek finalleri geçen takımlar, 22 Ekim'de yarı final maçları için sahaya çıkacak. Bu müsabakaların sonucunda 23 Ekim 2024 saat 14.30'te üçüncülük, saat 16.00'da ise final maçı oynanacak. Müsabakalar sonucunda şampiyon olacak takım ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkını kazanacak.