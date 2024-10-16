Alanyaspor'un Güney Koreli futbolcusu Hwang Ui-jo, partnerleriyle yaşadığı cinsel ilişkileri rızaları olmadan kaydettiği gerekçesiyle kamuoyundan özür diledi. BBC'nin haberine göre Hwang, Haziran ile Eylül 2022 arasında iki partneriyle olan samimi anları izinsiz kaydettiği iddialarıyla gündeme geldi. Savcılar, futbolcuya 4 yıl hapis cezası talep etti.

Seul'deki ilk mahkeme duruşmasında Hwang, "Hayal kırıklığına neden olduğum için derinden üzgünüm" diyerek pişmanlığını dile getirdi. Hwang, geçtiğimiz ay Nottingham Forest'tan ayrılarak Alanyaspor'a transfer olmuştu. Olay, Hwang’ın kayınvalidesinin geçen Haziran'da sosyal medyada kayıtları paylaşmasıyla başladı. Ardından Hwang, kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla dava açmış ve Eylül ayında üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcılar, Hwang'ın yasadışı videolar çektiği gerekçesiyle suçlamalarını sürdürürken, mağdurlar hakkında bilgi vermekten kaçındı. Hwang, "Gelecekte yanlış bir şey yapmayacağım ve bir futbolcu olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

Hwang'ın baldızı ise, daha önceki inkarlarını geri çekerek, cinsel içerikli videoları sızdırdığını kabul etti. Baldızı, "Hwang'ın başarılarına verdiğimiz emeklerin karşılığını almadığı için ona bir ders vermek istedim," diyerek, Hwang’ın davranışlarının onu hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı. Bu gelişmeler, Hwang'ın kariyerine ve kişisel yaşamına büyük bir darbe vurmuş durumda.