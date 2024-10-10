Alanyaspor'un sevilen taraftar gruplarından Tershane Taraftar Grubu, toplumsal duyarlılığıyla bir kez daha ön plana çıktı. 2006 yılında babası tarafından katledilen masum bebek Sıla'nın kabrini ziyaret eden grup üyeleri, bu acı olayın unutulmaması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Tershane Taraftar Grubu üyeleri, bu konuda farkındalık yaratmaya ve mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti. Ziyaret sırasında yapılan açıklamada, "Sıla gibi masumların katilleri asla affedilmeyecek. Toplum olarak çocuklarımızı korumak ve onlara daha güvenli bir gelecek sunmak zorundayız." denildi.

Bu anlamlı ziyaret, sporun sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda toplumsal sorumluluk taşıdığını bir kez daha gösterdi. Tershane Taraftar Grubu'nun bu duyarlı davranışı, diğer taraftar gruplarına da örnek teşkil ediyor.(Can KISA)