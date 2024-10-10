Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Alanya halkına heyecan verici bir müjde verdi. Tavlı, Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin sözleşmesinin 14 Ekim Pazartesi günü imzalanacağını duyurdu.

Tavlı, yaptığı basın açıklamasında, "Bu önemli adım, bölgemiz için yeni bir dönemin başlangıcıdır," diyerek projenin yaz aylarında artan trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşımı daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmeyi hedeflediğini ifade etti.

Ayrıca, otoyol projesinin turizm potansiyelini artıracağını ve ticaret hacmini genişleteceğini belirten Tavlı, "Antalya ve Alanya arasındaki bu güzergah, çevre illerden gelen ziyaretçilerin şehir içine girmeden transit geçiş yapmalarına olanak tanıyacak. Böylece seyahat süreleri kısalacak ve daha rahat bir ulaşım imkanı sağlanacaktır," dedi.

Projenin detaylarına değinen Tavlı, otoyolun toplam uzunluğunun 122 kilometre olacağını, ana gövdesinin 84 kilometre uzunluğunda ve 6 şeritli olarak inşa edileceğini açıkladı. Proje kapsamında 7 kavşak, 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel, 19 viyadük ve 4 otoyol hizmet tesisinin bulunacağını vurguladı. Ayrıca, otoyolun ekonomiye 6,6 milyar lira tasarruf sağlayacağı öngörülüyor.

Tavlı, projenin hayata geçmesinde emeği geçen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve bölge vekillerine teşekkür ederek, projenin Alanya ve çevresi için hayırlı olmasını diledi.