Etkinlikte konuşan Alanya Tapu Müdürü Oğuz Keser, kadına yönelik şiddeti kınarken toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğinin altını çizdi. Keser, "Bir kadına, bir çocuğa, bir insana ses olma ve kadına yapılan şiddete, her türlü istismara ve cinayete karşı tepkimizi göstermek amacıyla bugün siyah elbise giyerek mesaimize başladık" dedi.

Keser, ayrıca yaşam hakkı ellerinden alınan tüm kadın ve çocukları rahmetle andı. Şiddeti "insanlık onurunun ayaklar altına alınması" ve "insanlığa ihanet" olarak nitelendiren Keser, kadınların toplumdaki yerinin medeniyetin ve saygınlığın bir göstergesi olduğunu vurguladı. "Kadına yönelik yapılan şiddet, erdemin ve insanlığın katledilmesidir" diyerek bu tür olaylara karşı farkındalık yaratılması çağrısında bulundu.

Alanya Tapu Müdürlüğü'nün bu anlamlı etkinliği, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.