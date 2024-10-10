Alanya sürücü kursları oda başkanı Hasan Şimşek ve sürücü kursu sahiplerini temsilen bir heyet İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni uygulama ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.

Yeni düzenlemeyle, özellikle A1 ve A2 sınıfları için U dönüşü istasyonları ve B sınıfı için "dar alanda dönüş istasyonu" uygulamaları adayları zorlayacak. Bu ek zorluklar, sürücü adaylarının sınavda başarılı olabilme yeteneklerini test edecek.

Buna ek olarak, mevcut sınav güzergahı sayısı 1'den 2'ye çıkarılacak. Sınav parkurlarının hangi güzergah üzerinde gerçekleştirileceği ise sınav günü sabahı yapılacak kura ile belirlenecek. Bu durum, adayların sınav günü karşılaşabilecekleri şartları daha belirsiz hale getirerek, hazırlık süreçlerini zorlaştırabilir.

Yeni sistemin, ehliyet almak isteyen adayların sınav öncesi stres seviyelerini artırması bekleniyor. Adayların, yeni uygulamanın detayları ve olası ek kurslar hakkında bilgi almak için sürücü kurslarıyla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Ehliyet almak isteyen herkesin bu değişikliklere dikkat etmesi ve hazırlıklarını buna göre yapması önem taşıyor.