Alanya Adliyesi'nde 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden sonra 3. Ağır Ceza Mahkemesi, hizmete girerek duruşmalara başladı. Yeni mahkeme, adliyedeki yoğunluğu azaltma amacıyla B blok 2. katta faaliyet göstermeye başladı.

Ağır ceza mahkemelerinde, cinayet, kasten adam öldürme, cinsel saldırı, terörizm, organize suçlar ve büyük ölçekli uyuşturucu kaçakçılığı gibi ağır suçlar yargılanıyor. Böylece, Alanya Adliyesi'nde yargı süreçlerinin hızlanması ve daha etkin hale gelmesi hedefleniyor. 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin açılması, yani duruşmaların başlaması, bölgedeki adalet sistemine katkı sağlayacak.