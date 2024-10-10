Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Toptancı Hali Projesi'nin inşaatında adım adım sona yaklaşılıyor. 159 dükkan, 34 ardiye, 28 adet esnaf için ticari dükkanın yer aldığı projede alt yapı çalışmaları tamamlanırken, çevre düzenlemesinde de sona gelindi. Ancak, ilginç bir gelişme yaşanıyor, Hal dernek başkanları, yeni hale taşınma konusunda henüz kesin bir karar almadıklarını açıkladı.

Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, heyecanla beklenen yeni halin tamamlanmak üzere olduğunu belirtirken, mevcut halin yerinde kalmaya devam edeceğini vurguladı. Diğer yandan, Payallar Hal Derneği Başkanı Ali Ulukaya, taşınma düşüncelerinin söz konusu olmadığını ve mevcut yerlerinden son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Bu açıklamalar, yeni projenin geleceği hakkında belirsizlikler yaratırken, bölgedeki ticari hayatı ve çiftçileri nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.