Esnafın ve üreticinin ekonomisine katkı sağlamak için her zaman onların yanında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Türkler’de inşa ettiği Alanya Toptancı Hal Kompleksi Projesi’nde sona gelindi. Modern imkânlar ile donatılan toptancı halinin daha kullanışlı ve rahat olması için proje revize edildi. Projeye, esnaftan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda ek ihale ile sundurma ve bodrum ardiyelerinin önüne de yanaşma rampaları yapıldı.

SAHA BETON DÖKÜMÜ TAMAMLANIYOR

Büyük oranda tamamlanan Yeni Alanya Toptancı Hali Projesi’nde sundurma imalatlarının betonarme temel ve kolon ayakları tamamlandı. Alt yapı çalışmaları bitirildi. İç meydan betonu tamamen döküldü. Saha betonu dökümü yüzde 75 oranında tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmaları ise devam ediyor.

156 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE İNŞA EDİLİYOR

Bölgede dağınık halde bulunan toptancı hallerini tek bir çatı altında toplayacak Yeni Toptancı Hali Kompleksi, 156 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor. Yeni hal kompleksi, bölgede ticaret yapan tüccar, komisyoncu ve üreticiler daha rahat şartlarda hizmet alıp sunmasını sağlayacak. Sosyal donatı alanlarının da yer alacağı tesiste 19 hal bloğunda 159 dükkan, 4 ardiye bloğunda 34 dükkan, 1 idari ve 1 ticari blokta 28 işyeri, 4 banka ve 1 postane dükkanı olmak üzere 26 blok yer alıyor.