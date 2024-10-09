Son zamanlarda olumsuz olaylarla gündeme gelen Discord uygulaması için Türkiye'den de adım geldi. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki genç kadını katledip intihar eden Semih Çelik isimli sapkının cinayetlerine destek veren sosyal medya grupları olduğu ortaya çıkmıştı. Discord üzerinden toplanan sapkınların, özellikle kız çocuklarını tuzağa düşürerek cinsel istismarda bulundukları belirlenmişti. Kız çocuklarını tehdit ederek sapkın eylemlerde bulunduran ve paralarını gasbeden zanlılar, sosyal medyada isim isim ifşa edilmişti.

RUSYA'DA DA YASAKLANDI

Sosyal medya platformlarına ilişkin tüm dünyada tartışmalar yaşanırken Rusya, Discord’un yasal gereklilikleri yerine getirmediği gerekçesiyle ülkede engellendiğini açıkladı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Türkiye'de Discord'a getirilen erişim engeline yönelik şu açıklamaları yaptı:

‘’ Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8/1 maddesinde yer alan “çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak belirtilen URL adreslerine Türkiye’den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir.

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız.

Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz. ’’