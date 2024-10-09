Alanya Belediyesi, son günlerde artan kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı farkındalık oluşturarak, bu konuya dikkat çekmek için anlamlı bir adım attı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Yardımcıları ile belediye personeli siyah kıyafet giyerek, mesai öncesinde Belediye hizmet binası önünde bir araya geldi ve ülke genelinde kadınların yaşadığı üzücü olaylara tepki gösterdiler. Gün boyunca siyah kıyafetleriyle çalışan personel, yolu belediyeye düşen vatandaşları bu şekilde karşıladı.

“ÇOCUKLARINIZIN EĞİTİMİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYİN”

Belediye Başkan Osman Tarık Özçelik, belediye personeline bu anlamlı etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti. Başkan Özçelik, “Belediye olarak bugün mesaimize, son günlerde kadınlarımız üzerinde yoğun bir şekilde gerçekleşen taciz, dayak, yaralama, öldürme gibi insanlık dışı davranışları ve şiddet olaylarını protesto etmek adına siyah giyerek başladık. Tüm belediye çalışanlarımız bu aktiviteye katılmak istediler ve siyah giyinerek en azından farkındalık yaratabilmek adına bugün burada bu fotoğrafı verdik. Annelere sesleniyorum; çocuklarınızın eğitiminden asla taviz vermeyin ve internet ortamında nerelere uğradığını takip ediniz. Eğitimleri ile ilgili eşinizle, çevrenizle beraber çok dikkatli olalım ve arkadaşlarını iyi seçelim. Kadınlarımızı baş tacı etmeliyiz. İnanıyorum bizim toplumumuz bunu yapabilecek kabiliyete sahiptir. Biz hep birlikte bu farkındalığı oluşturabilmeliyiz” dedi.