Deniz çöpü konusunda yerel düzeyde farkındalık yaratmak, vatandaşlara ilgili verileri aktarmak ve bu şekilde bir bilinç oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilen Avrupa Deniz Çöpleri İzleme Programı Kategorize Çalışması, Galip Dere Halk Plajı’nda gerçekleştirildi. Deniz çöpü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan Avrupa Çevre Ajansı ile uluslararası mavi bayrak koordinasyonu görevini yürüten Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) ortak projesinin pilot bölgelerden birisi de Alanya olarak belirlenmişti. Mavi Bayrak Programını uygulayan ülkelerde, temsilci organizasyonlar olan belediyeler ile birlikte yürütülen ortak çalışma kapsamında, kıyı temizlik kampanyalarının niteliği arttırılıyor ve kıyılardaki deniz çöplerinin durumu hakkında gerçek veriye dayalı bilgi oluşturuluyor.



AMBALAJ ATIKLARI, İZMARİT VE ŞİŞE KAPAKLARI TOPLANDI

Alanya Belediyesi ise Mavi Bayrak yerel sorumlusu olarak Belediye binası arkasındaki Galip Dere Halk Plajı’nda Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı metodolojisini uygulamaya devam ediyor. Bu metodolojiye göre; yılda 4 kez (4 mevsimi temsilen) aynı plajda, aynı lokasyonda, aynı koordinat aralıklarında izleme ve temizlik çalışması yapılıyor. Toplanan atıkların 200’ün üzerinde çeşitte kategorizasyonu ve sayımı ile mümkün olan yerlerde de ağırlık ölçümü yapılıyor. Raporlamalar Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından ‘Blue Flag Turkey’ (Mavi Bayrak Türkiye) grup adı ile Avrupa Çevre Ajansı veri sistemine işleniyor. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personellerinin katılımıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmasında, sigara izmaritleri, ambalaj atıkları ve şişe kapakları toplandı.