Öğleden önce sanık ve avukatlarından savunma alınırken, müşteki ve avukatları da ifade verdi. Öğleden sonra yapılan duruşmada ise mahkemeye sunulan teknik raporlarla ilgi sanık avukatları görüş bildirdi. Tahliyeye yönelik savunmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mahkemeden asla merhamet dilemediğini belirterek, “Eğer bir suçum varsa tutuklamaya devam edin. Ben hastalıklarımı bilerek yola çıktım. Büyük bir ilçeye belediye başkanı oldum ve koltuğumda 2 gün oturabildim. Kepez benden hizmet bekliyor. Adaletinize güveniyorum. Özgürlüğümü istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutukluluğuna karar verirken, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu ve Serdar Tezcan'ın da tutukluluğunun devamına karar verdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.



Teleferikte olmayan kişilerin müşteki sıfatıyla soruşturma dosyasında yer aldığını belirten sanık avukatları, dosyada eksik ve hatalı raporlamalar yapıldığını aktardı. Sanık avukatları, dijital arşivde bulunan düşük tork uyarılarının yer aldığı raporlamanın bulunup araştırılması istendi. Müşteki Abdullah Karık, olaydan dolayı herkesten şikayetçi olduğunu anlattı. Teleferikle yukarı çıktıkları sırada olayın meydana geldiğini söyledi. Ayşe Karık ise 23 saat teleferikte mahsur kaldıklarını belirterek, “Yukarı istikamette giderken kabin sallandı. Herkes birbirinin üzerine düştü. Sabaha kadar oradaydık. Kişisel ihtiyaçlarımızı göremedik. Çocuklarım vardı. Şikayetçiyim” dedi.

Fatma K. (7) 4 yaşındaki kardeşi ile birlikte olduğunu ve yaralanmadığını belirterek, “Orada çok korktum” dedi. Karık ailesi ise olay nedeniyle şikayetçi olduklarını tekrarladı.

Soner ve Havva Yalçın, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. Ahmet Özcan da kızı Elif adına herhangi bir şikayeti olmadığını ifade etti. Elif Ö., “Herhangi bir yaralanmam olmadı. Şikayetçi değilim” dedi. Mahkeme savcısı sanıkların tutukluk hallerinin devamını, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın da tutuklanmasını talep etti.

Asla merhamet dilenmiyorum

Tahliyeye yönelik savunmasını yapan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, mahkemeden asla merhamet dilemediğini belirterek, “Eğer bir suçum varsa tutuklamaya devam edin. Ben hastalıklarımı bilerek yola çıktım. Büyük bir ilçeye belediye başkanı oldum ve koltuğumda 2 gün oturabildim. Kepez benden hizmet bekliyor. Adaletinize güveniyorum. Özgürlüğümü istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutukluluğuna karar verirken, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu ve Serdar Tezcan'ın da tutukluluğunun devamına karar verdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Ne olmuştu

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki Yönetim Kurulu Başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5 kişi tutuklandı. Kocagöz'ün tutukluluğuna yapılan itiraz ise reddedildi. Kocagöz'ün avukatları, tutukluluğa tekrar itiraz için bilirkişi raporunu bekledi. Bilirkişi raporunun dosyaya eklenmesinin ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere, 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. Aynı iddianamede aralarında Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdür Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de olduğu 12 kişi de şüpheli olarak yer aldı. Savcılık, 12 şüphelinin, 'Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma' ve 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip K.B. , Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi K.'nın asli kusurlu; Orhan K, Kazım K., Hüseyin A., Özgür E. ve Aziz A.'nın tali kusurlu olduğunun kabul edilmesi istendi. Savcılık, şüphelilerin 27'şer yıla kadar cezalandırılmasını istedi. Hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.