Olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Burmahancı Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan ve durmadan yoluna devam eden otomobil sürücüsünün bulunması için polis ekipleri çalışma başlatırken, kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)