Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentin kronikleşen sorunlarına çözüm arayışlarını sürdürüyor. Alanya’yı daha yaşanılabilir ve ulaşılabilir kılmak adına göreve geldiği günden bu yana mücadele eden Başkan Yücel, kentin artan nüfus yoğunluğu sebebiyle oluşan trafik sorununa neşter vuracak çalışmalar üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda daha önce trafik sorununa karşı Atatürk Caddesi’nde genişletme çalışmaları, Hacet ve Hal Kavşaklarında düzenlemeler, yeni yol çalışmaları, prestij caddeleri hayata geçiren Başkan Yücel, Yıldız Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde yeni bir Ulaşım Master Planı üzerinde çalışmalar yapıyor.

TASLAK PROJE MECLİS ÜYELERİNİN BEĞENİSİNE SUNULDU

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden alanında uzman isimlerle kenti santim santim haritalandıran, ulaşım ağı üzerinde çalışmalar yaptıran Başkan Yücel, hazırlanan taslak projeyi Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri’nin beğenisine sundu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Yüksek Mühendisi ve Ulaşım Uzmanı Edip Demir ve ekibinin hazırlamış olduğu yeni Ulaşım Master Planı meclis üyeleri tarafından beğeni toplarken, öneri ve tenkitler doğrultusunda projenin son halini alacağı belirtildi.

HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ DE TASLAKTA YER ALIYOR

Kavşak düzenlemeleri, yol genişletme çalışmaları, hafif raylı sistem gibi pek çok çalışmayı barındıran bir projenin uzmanlar tarafından hazırlandığını söyleyen Başkan Yücel, “Şehir içinde trafik yoğunluğunu azaltmayı, hem yakıt ve zaman tasarrufu sağlamayı hem de kaza oranlarını azaltmayı hedefliyoruz. Şehir merkezindeki yoğunluğun ulaşım ağına oluşturduğu yükü yapacağımız düzenlemelerle ortadan kaldıracağız. Hafif raylı sistem çalışmasını da projeye dahil ederek kentimize yeni, modern bir görünüm ve ulaşım ağı kazandıracağız” dedi.

“ALANYA’NIN 50 YILLIK ULAŞIM SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”