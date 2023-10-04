Doğu batı ve kırsal mahallelerde asfalt çalışmalarını hızlandırılan Alanya Belediyesi, İncekum Mahallesinde sıcak asfalt çalışması başlattı. 1200 metre sıcak asfalt çalışması ile bölgenin en önemli ana arteri olan Habibler Sokak konforlu hale getirildi.

YÜCEL: “KIRSALDA SATHİ KAPLAMA, MERKEZDE SICAK ASFALT SERİMİ DEVAM EDİYOR”

Kış sezonu öncesi kent genelinde asfalt, yol onarım ve bakım çalışmalarının devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kestel Mahallesinden sonra İncekum Mahallesinde de sıcak asfalt çalışması başlattıklarını söyledi. Kırsal mahallelerden Süleymanlar Mahallesinde 4 kilometre sathi kaplama çalışmasının devam ettiğini ifade eden Başkan Yücel, Dim Öteköy ve Dim Alacami’de ise hazırlık çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 2 sıcak asfalt ekibi 2 sathi kaplama ekibi ile sahada çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Yücel, “Hedefimiz merkezden kırsala sorunsuz ve kesintisiz ulaşım ağını sağlamak” dedi.