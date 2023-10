Emzirme Haftası, anne sütüyle beslemenin yaygınlaşmasını ve bebeklerin sağlıklı gelişimini desteklemeyi hedefliyor. UNICEF’in rakamlarına göre dünya genelinde 77 milyon yeni doğan bebek, doğumdan hemen sonra anne sütü alamıyor. Bu durum, bebeklerin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Anne sütünün geciktirilmesi, yeni doğan bebekler arasında ölüm riskini yüzde 80'e kadar artırabiliyor. Özellikle ilk 6-8 haftanın çok önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, bebeklerin farklı sebeplerden dolayı annelerinden ayrı kalmaları veya meme reddi durumunda da anne sütü ile beslenmeye devam edebilmeleri için sütlerin sağılmasını ve doğru biberonla bebeklere verilmesini öneriyor. Mamajoo, özel formlu biberonları sayesinde bebeğin anne sütüne devam etmesine destek oluyor ve biberon kullanımı sonrasında meme reddini engellemeye yardımcı oluyor.

Meme ucu çöküklüğü bebeğinizi emzirmenize engel olmasın

Emzirme; yeni annelerin doğum sonrası kafasının en karışık olduğu konuların başında geliyor. Süreci sorunsuz geçiren annelerin yanı sıra bu dönemde sıkça problem yaşayan annelerin sayısı da oldukça fazla. Emzirme döneminde en sık görülen sorunların başında; meme ucu çöküklüğü, meme ucunda oluşan çatlaklar, süt kanallarındaki tıkanıklar ve meme reddinin geldiğini belirten Ebe / Emzirme Danışmanı Hürcan Çit; bu sorunların annelerin bebeklere anne sütü vermesine engel olduğunu ifade ediyor.

Son dönemde meme ucunun içe çökük olmasının en çok rastladıkları sorun olduğunu aktaran Ebe / Emzirme Danışmanı Hürcan Çit; bebeklerin bu durumda kavrama problemi yaşadığını ifade ederek emzirme sorunu yaşayan annelere tavsiyelerde bulunuyor;

Meme ucunuzun içeri çökük olması durumunda silikon göğüs ucu çıkartıcı ürünler kullanabilirsiniz. Eğer meme ucu dışarıya çıkmıyorsa, silikon meme ucu kullanarak emzirme yöntemini deneyebilirsiniz.

Silikon göğüs kalkanı kullanarak meme ucunda emzirmeye bağlı oluşabilecek çatlaklardan korunabilirsiniz.

Yeni doğan bebekler daha fazla beslenme ihtiyacı duyarlar. Günde 9 ila 12 kez, 2-3 saat aralıklarla beslenme bebeğinizi emzirebilirsiniz.

Bebeğinizin göğsünüzdeki sütü tam boşalttığından emin olmalısınız. Bebeğinizin göğsünüzdeki sütü tam boşaltamadığı durumlarda elektronik göğüs pompası ile sütü sağabilirsiniz. Bu hem göğsünüzdeki sütü boşaltmanıza ve mastit sorunu ile karşılaşmamanıza hem de süt stoklamanıza olanak tanıyacaktır.

Anne sütünün oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında 3 gün, dondurucuda ise 3 ay saklanabileceğini unutmayın.

“Uzak kalınan durumlarda en önemli konu süt sağılması ve biberon tercihi”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü, sonrasında ise diğer besinlerle birlikte 2 yaşına kadar anne sütü verilmesinin tavsiye edildiğini söyleyen Mamajoo Kurucu Ortağı Ayla Müstecaplıoğlu, “Anne sütü, bebeklere ihtiyacı olan tüm besin ögelerini tek başına 6 ay boyunca sağlar. Sindirimi kolaydır ve anne sütü ile beslenen bebeklerin başka bir ek besine veya suya ihtiyaçları yoktur. Doğumu izleyen ilk 18 aylık dönemde bebeğin beslenme tarzı çocuğun daha sonraki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından çok büyük önem taşır. Ancak bu süreçte işler her zaman planladığı gibi gitmeyebiliyor ve meme reddi ya da çalışma durumlarından kaynaklı ayrı kalma durumları yaşanabiliyor. Bu süre zarfında anne sütünü depolamak için sütün göğüs pompası ile sağılması tercih edilebilir. Göğüs pompası ile sağılan sütün anne sütünü anne sütü saklama kabı içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Daha sonra ısıtarak (doğrudan ateşe tutmadan) biberonla bebeğe verebilirsiniz. Böylece bebekten uzakta olunan durumlarda, ona bakan kişi önceden sağılan anne sütünü doğru seçilen bir biberon ile bebeğe verebilir” diye konuştu.

Mamajoo elektronik göğüs pompası ve biberonları son teknolojisi ile dikkat çekiyor

Bu noktada biberon ve elektronik göğüs pompasının doğru tercih edilmesi gerektiğine dikkat çeken Müstecaplıoğlu, “Türkiye’de ve Avrupa’daki ilk ve tek elektronik USB’li elektronik göğüs pompalarını üreten Mamajoo olarak bu konuda anne ve bebeklerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Mamajoo elektronik USB Göğüs Pompalarında; 5 masaj ve 10 çekim olmak üzere 15 kademe bulunuyor. Son derece sessiz, kolay ve hızlı sağım yapan pompamız, her an her yerde yanınızda olması için hafif ve kompakt bir tasarımdan oluşuyor. Isıya ve darbelere karşı ekstra dayanıklılığı ile öne çıkan cam biberonlarımız ise, geri dönüştürülebilir, hafif, kolay kırılmayan borosilikattan üretiliyor. Bu biberonlarımızın en önemli özelliği ise, bebeklerin beslenirken hava yutmalarını ve böylece gaz sancısı yaşamalarını engelleyen anti-kolik valf sistemi... Emziği tatsız ve kokusuz silikondan üretilen, bebeğe anne memesi hissi vermek amacıyla özel bir formda tasarlanan bu biberon, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirmeyi kolaylaştırıyor, aynı zamanda anne memesi hissiyle meme reddini engelliyor” dedi.