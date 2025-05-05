Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Alanya Atatürk Meydanı'nda vatandaşları ve öğrencileri bilgilendirerek farkındalık oluşturmak amacıyla trafik etkinlik alanı oluşturuldu. Kaymakam Ürkmezer, oluşturulan trafik etkinlik alanlarını ziyaret ederek öğrenci ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Etkinlik alanındaki stantları tek tek gezen Kaymakam Ürkmezer, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Merkezi standında yetkililerden bilgi aldı ve öğrencilere verilen eğitimleri yerinde gözlemledi.





Ardından uygulamalı trafik eğitim alanına geçen Ürkmezer, minik öğrencilerin trafik kurallarını öğrenme süreçlerini ilgiyle izledi. Trafikte kurallara uymanın önemine değinen Kaymakam Ürkmezer, "Trafik Haftası, hepimize trafikteki sorumluluklarımızı hatırlatmak için önemli bir fırsat. Özellikle çocuklarımızın küçük yaşta trafik bilinci kazanması, gelecekte daha güvenli yollara sahip olmamızın temelini oluşturuyor. Trafikte sabır, saygı ve kurallara uymak sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda yaşama duyulan saygının bir göstergesidir. Unutmayalım ki trafikte uyduğumuz her kural, hem kendi hayatımızı hem de sevdiklerimizin hayatını korur. Bu farkındalıkla hareket etmek hepimizin vatandaşlık görevidir. İçişleri Bakanlığımızın bu yılki mottosunda da söylendiği üzere: 'Bir Kural Bir Ömür Boyu Sürecek Bir Fark Yaratır.' Lütfen trafik kurallarına uyalım." dedi.



Ziyarette Kaymakam Ürkmezer, öğrencilere trafik farkındalığı ve bilgilendirmesi yapan emniyet, jandarma ve trafik eğitim merkezi personellerine teşekkürlerini iletti. Alkol simülasyon gözlüğü gibi diğer eğitici stantları da ziyaret eden Ürkmezer, programını "Trafikte bir kural bir ömür boyu fark yaratır" pankartı önünde katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek sonlandırdı. Ziyarette Kaymakam Ürkmezer'e İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Erdinç Karadeniz ve Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı Müdürü Bilge Toksöz, vatandaşlar ve öğrenciler eşlik etti.