Antalya'nın gözde turistik mekanlarından biri olan Konyaaltı Sahili'nde bugün öğle saatlerinde beklenmedik bir olay yaşandı. Denize giren veya kıyıda yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada bir köpek balığı fark etti.

Köpek balığını gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık yaşarken, bazıları cep telefonlarıyla bu anları kaydetmeye çalıştı. Olayın etkisiyle kısa süreli bir panik yaşanırken, bazı vatandaşların ise ilginç bir şekilde sahilden taş atarak köpek balığını kovalamaya çalıştığı görüldü.

Konyaaltı Sahili'nde yaşanan bu olay, bölgedeki vatandaşlar ve turistler arasında şaşkınlık ve merak uyandırdı.Köpek balığının bölgeden uzaklaşıp uzaklaşmadığı ise henüz netlik kazanmadı.