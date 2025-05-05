Alanya'da önümüzdeki hafta için hava durumu tahminleri belli oldu. Meteoroloji kaynaklarından alınan bilgilere göre, 05 Mayıs Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar kademeli olarak artacak.

Pazartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken, termometreler en düşük 17 derece ve en yüksek 25 dereceyi gösterecek. Nem oranı yüzde 64 ile yüzde 79 arasında değişirken, rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek (7 km/sa).

Salı günü ise güneşin yüzünü zaman zaman göstereceği parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık en düşük 19 derece ve en yüksek 25 derece olarak tahmin edilirken, nem oranının oldukça yüksek (yüzde 75-91) olması bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan biraz daha etkili esecek (21 km/sa).

Haftanın ortasına gelindiğinde, Çarşamba günü Alanya'da bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 19 derece ve en yüksek 26 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüzde 76 ile yüzde 89 arasında olacak ve rüzgar kuzeydoğudan hafif (7 km/sa) esecek.

Perşembe günü de benzer bir hava durumu bekleniyor. Bulutlu bir gökyüzü altında sıcaklıklar en düşük 20 derece ve en yüksek 27 derece olacak. Nem oranı yüzde 74-88 aralığında tahmin edilirken, rüzgar kuzeydoğudan yine hafif bir şekilde (10 km/sa) esecek.

Haftanın son iş günü olan Cuma günü ise Alanya'da yine bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 21 derece ve en yüksek 28 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı yüzde 60 ile yüzde 77 arasında değişirken, rüzgarın yönü güneybatıya dönecek ve hızı 7 km/sa olacak.



Alanya'da yaşayanlar ve tatil planı yapanlar için genel olarak sıcak ve bulutlu bir hafta öngörülüyor. Özellikle Salı günü hissedilen sıcaklığın nemle birlikte daha yüksek olabileceği unutulmamalı.