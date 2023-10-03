Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya’da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileri ile ALKÜ Yaşam Merkezinde bir araya geldi. Kestel Yerleşkesinde düzenlenen programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ile Prof. Dr. Mehmet Akın, Genel Sekreter Alper Özyürek, Rektör Danışmanı Ahmet Cebeci, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’in yanı sıra yerel ve ulusal basın mensupları katıldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği basınla buluşma toplantısında Rektör Türkdoğan, ALKÜ’nün yatırım projelerinden ve hedeflerinden bahsederek, “En büyük odağımız öğrencilerimizdir. ALKÜ olarak ele ele vererek hedeflere kısa sürede ulaşacağız.” dedi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN YATIRIM HEDEFLERİNDEN BAHSETTİ

Programda, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan slayt eşliğinde basın mensuplarına yeni projeler ve yatırımları detaylarıyla anlattı. Yeni bölümlerin açılması için YÖK ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Rektör Türkdoğan, “Alanya arkeolojik olarak çok önde gelen ilçelerden birisi ve birçok alanda kazı çalışmaları sürüyor. Bu çalışmalarda daha etkin rol olmak adına ALKÜ olarak müzecilik üzerine bir bölüm açmayı planlıyoruz.” dedi. Bunun yanında denizcilik alanında bir fakülte açmayı da planladıklarını dile getiren Rektör Türkdoğan YÖK’e bu konudaki görüşleri ilettiklerini ifade etti. Rektör Türkdoğan konuşmasının devamında; “Cikcilli Yerleşkemizin yapımı sürüyor. Kestel Yerleşkemizdeki Merkezi Derslikler ve Ofisler binamızda dersler başladı, ofisler kısmını da yakında hizmete açacağız. Kestel Yerleşkemize Selçuklu Mimarisine uygun bir Merkezi Kütüphane yapmayı planlıyoruz. Güneş enerji sistemi ile tüm kampüsün elektrik ihtiyacı karşılanacak. Aynı zamanda bu projemizle yüzde 15 oranında tasarruf sağlayacağız. Bu projeye yakında başlıyoruz ve Türkiye’de ilk üniversitelerden olmayı başaracağız.” diye konuştu. Sağlık Rehabilitasyon Merkezimizin inşaat çalışmasının sürdüğünü belirten ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; “Cikcilli Kampüsü bizim gözbebeğimiz olacak ve şu anda altyapı çalışmasının yüzde 90’ı bitti. Burayı spor ve sağlık kompleksi yapmayı düşünüyoruz. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yaptığımız çalışmalar sonucunda Cikcilli Yerleşkesinde, 3 bin 800 kişilik yurt binası yapılacak üç farklı yer gösterdik. Gündoğmuş ilçemizde ALKÜ ve Gündoğmuş Belediyesi iş birliği “Rekreasyon ve Kamp Alanı Projesini” Alanya merkezli olmak üzere hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Kestel Yerleşkemizin içinden bir yol geçiyor ve burada güvenlik sağlamada zorluk çekiyoruz. Alanya Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve Üniversitenin ulaşımını sağlayacak olan 30 metrelik imar yolu çalışmaları sona erdiğinde Üniversitemize ulaşım daha kolay olacaktır. Böylelikle giriş ve çıkış kapıları kontrol altına alınarak Üniversitemizin güvenliği sağlanacaktır.” dedi. ALKÜ’ye gelen öğrenci sayısının her yıl arttığını dile getiren Rektör Türkdoğan, şu anda 18 bin öğrencinin ALKÜ’de öğrenim gördüğünü söyledi. Devamında Rektör Türkdoğan; “KYK’ya başvuran öğrencilerimizin yerleşmesi için yurt sayılarımızı artırdık ve başvuru yapan öğrencilerimizin hepsi yurtlara yerleşti.” diye konuştu.

ALKÜ, TURİZM VE SAĞLIĞIN MERKEZİ OLACAK

Rektör Türkdoğan, ALKÜ Projelerini açıkladığı konuşmasının devamında turizm ve sağlık alanında yapılacak yeni projelerin de müjdesini verdi. ALKÜ’nün hedefleri arasında turizm fakültesi binası ve uygulama oteli yapılacağını söyleyen Rektör Türkdoğan, “Hedeflerimiz arasında ALKÜ Turizm Fakültesi binası ve uygulama oteli yapmayı düşünüyoruz. Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanya’mıza bu projemizi hediye etmek istiyoruz. Turizmin merkezi olan Alanya’mıza güzel bir turizm fakültesi ve uygulama oteli yapacağız. Bunun yanında ALKÜ Misafirhanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin geliştirilmesi projelerimiz sürüyor. Konaklı Kongre Merkezi, Diş Hekimliği Fakültesi binasına dönüştürme çalışmamız devam ediyor. Yine Kestel Yerleşkemize Selçuklu Mimarisi olacak şekilde Merkezi Kütüphanemiz yapılacak. Burada söyleşiler, konferanslar yapılabilecek. Tıp Fakültesi Hastanesi yapım işimiz devam ediyor. Cikcilli Yerleşkemize yapılacak olan binamızın yapımı için bu yıl içinde ihalesinin yapılacağını düşünüyoruz. Sosyal ve kültürel donatıların artırılması için projelerimiz devam ediyor. Morfoloji binası yine Cikcilli Yerleşkesinde yükselecek. Merkezi Araştırma Laboratuvarı, KYK Yurt Binası ve Morfoloji Binası Cikcilli Yerleşkesinde yapılacak ilk binalarımız olacak.” dedi.

TEKMER İLE ÖĞRENCİLER, GELECEĞİNİ EMİN ADIMLARLA HAZIRLAYACAK

Rektör Türkdoğan sunumunun devamında Teknoloji Merkezlerinin üniversitelerin olmazsa olmazı olduğunun altını çizerek, ALKÜ’ye de Teknoloji Merkezi (TEKMER) kurulacağını söyledi. TEKMER yapılmasıyla ilgili çalışmaların hız kazandığını belirten Türkdoğan, “Burada öğrencilerimiz kendilerini özel sektöre çıkmadan önce iş hayatına geçişi rahatlatacak çalışmalar yer alacak. Buranın yapımı için KOSGEB ile yapılan görüşmelerde neticeye ulaşıldı ve izin çıktı. Öte yandan bütçemiz yüzde 130 artırılarak 1 milyar 121 milyon oldu. Akademik ve sportif gelişmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bunun yanında üniversitemiz öğrencilerinin sportif başarıları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda bizleri gururlandırıyor. Kıymetli basın mensuplarımızın da ALKÜ’yü yakından takip ederek projelerimize destek vermesi bizlerin motivasyonunu artırıyor. Sizlerin desteğinin her zaman sürmesini can-ı gönülden diliyorum. ALKÜ’nün gelişmesinde ve projelerin yapımında büyük destekleri olan geçmiş dönem Dışişleri Bakanımız ve AK Parti Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Kaymakamımız Dr. Fatih Ürkmezer’e, Alanya Belediye Başkanımız Sayın Adem Murat Yücel’e, Diş Hekimliği Fakültesinin yenilenmesi projesinde büyük emekleri olan AK Parti eski İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya ve tüm ALKÜ Ailesine teşekkür ediyorum.” dedi.

Rektör Türkdoğan’ın konuşmalarının ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Akın ve Rektör Danışmanı Ahmet Cebeci kendilerini tanıtarak selamlama konuşmaları yaptılar. Program gazetecilerin ALKÜ projeleriyle ilgili sorularına verilen cevap ve toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kütüphane