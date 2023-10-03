Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, meclis üyelerine Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’nde engelli bireyler tarafından yapılan Filografi Sanatı Türk Bayrağı ve 100. Yıl Rozeti hediye etti

BAŞKAN YÜCEL’DEN TROPİKAL MEYVE FESTİVALİ’NE DAVET

6-7-8 Ekim tarihlerinde ‘Avokado ve Mango’ teması ile gerçekleştirilecek olan 2. Alanya Tropikal Meyve Festivali’ne tüm vatandaşları davet eden Başkan Yücel, “Alanya’mızın ve Alanya tarımının tanıtılması amacıyla bu yıl 2.sini düzenlediğimiz Avokado ve Mango Temalı Alanya Tropikal Meyve Festivalini 6-7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştireceğiz. Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı, tropikal meyve üreticilerini ve tarım sektörünü vatandaşlarımızla bir araya getireceğimiz Alanya’mız adına bu önemli festivale tüm meclis üyelerimizi, üreticilerimizi ve Alanya halkını davet ediyorum.” dedi.

“TRİOTLAN YARIŞLARINA 32. KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ”

“Turizm başkenti, eşsiz tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin incisi Alanya’mızda 32 yıldır başarıyla gerçekleştirdiğimiz Alanya Triatlonu ve Avrupa Triatlon Kupası yarışlarına yeniden ev sahipliği yapmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.” diyen Başkan Yücel, “Alanya Triatlonu artık tüm ülkelerce tanınan bilinen bir marka, bir değer olmuştur. Dünya’nın birçok ülkesinden triatlon sporcularını şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Alanya’mızın ev sahipliğinde 23 ülkeden 600 sporcu triatlon yarışları için Alanya’mıza gelecektir. Alanya’mızın tanıtımı için eşsiz fırsattır. 14-15 Ekim tarihinde gerçekleştireceğimiz Alanya’mızla özdeşleşen Alanya Triatlon Yarışlarına tüm meclis üyelerimizi, sporseverleri ve Alanya halkını davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINA ÖZEL DOLU DOLU BİR PROGRAM HAZIRLANDI

Cumhuriyet’imizin Kuruluşunun 100. Yılını kutlayarak sözlerine devam eden Başkan Yücel, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kentimizde çok büyük coşku ve etkinliklerle kutlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında, 10 Ekim Salı Günü saat 20.00’de, Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Sineması ve Filmlerinin Müzikleriyle Türkan Şoray Söyleşisi, 28 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı konferansı, 29 Ekim Pazar günü akşamı da Fener Alayı Yürüyüşü ve Funda Arar Konseri ve bu hafta içinde daha birçok etkinlik ve gösteriler gerçekleştirerek Cumhuriyetimizin şanına yakışır kutlamalar gerçekleştireceğiz. Alanya Kaymakamlığımız, kamu kurumlarımız, sivil toplum örgütleriyle iş birliğinde gerçekleştireceğimiz kutlama etkinliklerine tüm Alanya halkının ve esnaflarımızın da ev ve işyerlerine bayrak asarak destek vermeye davet ediyorum. Ev ve işyerlerimize bayraklarımızı asalım, kutlama etkinliklerine katılarak bu coşkuya ortak olalım.” dedi.

“ALAİYE SU’YUN TÜM İZİNLERİ ALINDI, SATIŞA BAŞLIYORUZ”

Başkan Yücel’in vizyon projelerinden olan Alaiye Su Projesi geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Başkan Yücel tüm izin ve ruhsatları da alınan Alaiye Su’yun yarından itibaren satışa sunulacağını belirterek, “Yıllardır emek verdiğimiz Alaiye Su, tüm izin ve ruhsat aşamalarını tamamlayarak üretime başladı. Yarından itibaren tüm bayilerde satışına başlayacağız. 444 02 78 nolu numarayı arayarak ev ve işyerlerine vatandaşlarımız Alaiye Su siparişi verebileceklerdir. Alanya’mıza bir marka, bir değer kazandırmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Alanya’nın Suyu Alaiye Su, Alanya’mıza ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Başkan Yücel’in Alaiye Su müjdesi meclis üyeleri ve meclis salonundaki misafirler tarafından alkışlarla karşılandı.

2024 YILI MALİ BÜTÇESİ BÜYÜK BİR ARTIŞLA YENİ BİR REKOR KIRDI

Alanya Belediyesi’nin 2024 Mali Yılı Bütçesi mecliste görüşüldü. 1 milyar 775 milyon TL olan 2023 Mali Yılı bütçesi rekor bir artışla iki katından fazla arttırılarak 4 milyar 605 milyon TL olarak belirlendi. Başkan Yücel, “2024 Mali Yılı bütçemizin Alanya’mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2024 yılında da gece gündüz demeden çalışarak yatırımlarımıza devam edeceğiz.” dedi.