Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, geçtiğimiz gün Alanya Huzurevi'ni ziyaret ederek önemli temaslarda bulundu ve çeşitli etkinliklere katıldı. Bakan Yardımcısı Madak'a bu anlamlı ziyaretinde Gazipaşa Kaymakamı ve Alanya Kaymakam Vekili Selami Korkutata, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gülyurt, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve diğer kurum amirleri eşlik etti.

Ziyaret programına Alanya'daki sosyal hizmet kurumlarının değerli personeliyle bir araya gelerek başlayan Bakan Yardımcısı Madak, burada yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı ve personelin görüşlerini dinledi. Ardından Alanya Huzurevi sakinleriyle sıcak bir buluşma gerçekleştiren Madak, yaşlıların özenle hazırladığı el sanatları sergisini büyük bir ilgiyle gezdi. Huzurevi sakinlerinin sunduğu duygu dolu şiir dinletisi ve keyifli müzik dinletisine de katılarak onlarla yakından ilgilendi.

Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak, ziyaretinin son bölümünde Alanya'nın mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, bölgedeki vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal hizmet çalışmaları hakkında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ziyaret, huzurevi sakinleri ve misafirlerin katılımıyla düzenlenen samimi bir yemek programı ile sona erdi.