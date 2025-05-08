Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin de katıldığı operasyonda, yaklaşık bir haftalık teknik takip ve saha çalışması yapıldı. Elde edilen bulgular sonucunda, ürünlerin son kullanma tarihlerinin silinip yeniden basıldığı belgelenerek tutanak altına alındı ve adli süreç derhal başlatıldı.



BAŞKAN ÖZÇELİK: “NE ZAMAN BU KADAR VİCDANSIZ OLDUK?”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi, “Ekiplerimizin dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda, insan sağlığını doğrudan tehdit eden çok ciddi bir usulsüzlüğü ortaya çıkardık. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin, dijital baskı makinesiyle yeni gibi gösterilerek halka sunulması kabul edilemez bir durumdur. İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve jandarmamızla birlikte yürüttüğümüz bu operasyon, halk sağlığını koruma konusundaki kararlılığımızın en somut örneğidir" dedi. Açıklamasının devamında, toplumda son yıllarda artan etik erozyona da dikkat çeken Başkan Özçelik, “Ne zaman bu kadar vicdansız, bu kadar sorumsuz hale geldik? Gıda üzerinden halkın sağlığını hiçe saymak, yalnızca hukuki değil, aynı zamanda ahlaki bir çöküştür. Özellikle son yıllarda toplumun belli kesimlerinde ahlak duygusu adeta aşınmıştır. Bu düzenin bıraktığı boşlukta, kimileri insan hayatını maliyet kalemi gibi görebiliyor. Biz Alanya Belediyesi olarak bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu şehri namusuyla, emeğiyle ayakta tutan esnaflarımızın yüzünü yere eğdirmeyeceğiz.” diye konuştu.

HİÇBİR KİMSE İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEN KAZANÇ ELDE EDEMEZ

Halkın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerin artarak süreceğini belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Hiçbir kimse insan sağlığı üzerinden kazanç elde edemez. Bu tür girişimlere karşı sıfır tolerans politikamız devam edecektir” dedi.